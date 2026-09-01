Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и педагогов гимназии им. Примакова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил торжественную линейку в гимназия имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе и поздравил учителей и школьников с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Гимназия является лидером подмосковного образования и одним из лучших учебных заведений средней ступени в стране.
«1 сентября — это особенный день для детей, родителей, каждой семьи и, конечно, для учителей. Я хочу всех поздравить и, в первую очередь ‒ наших первоклассников, для них это новая страница в жизни. А выпускникам я хочу пожелать, чтобы всё, что вы планируете дальше, у вас получилось. Особое место занимают педагоги: вы даёте знания, заботу, внимание. Пусть ваша дружная команда так же достойно и профессионально обучает детей и дарит им любовь. И отдельные слова благодарности родителям. Когда они за спиной, то очень многое в жизни получается», — сказал Воробьёв.В торжественном мероприятии также принял участие глава Федерального агентства по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству, внук Е.М. Примакова Евгений Примаков.
«Одно из главных качеств гимназии — неравнодушие и искренняя любовь к Родине. Уверен, что гимназия будет и дальше блистать, а из учеников вырастут новые лидеры нашей прекрасной страны», — сказал он.Новый учебный год будет для гимназии десятым. И сейчас это учебное заведение объединяет несколько образовательных проектов. Об этом напомнила его директор Майя Майсурадзе.
«Сегодня гимназия Примакова объединяет 14 значимых сообществ. Мы являемся учредителями Технолицея имени В.И. Долгих и Русской школы в Абу-Даби, на нашей базе развиваются образовательный центр «Взлёт» и Центр дошкольного образования», — сказала Майсурадзе.В гимназии обучаются 1 600 человек, включая ребят из дошкольного отделения. А всего в Московской области сегодня сели за парты 1 миллион 94 тысячи учеников.