Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и педагогов гимназии им. Примакова

01 сентября 2026, 11:47

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил торжественную линейку в гимназия имени Е.М. Примакова в Одинцовском округе и поздравил учителей и школьников с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Гимназия является лидером подмосковного образования и одним из лучших учебных заведений средней ступени в стране.





«1 сентября — это особенный день для детей, родителей, каждой семьи и, конечно, для учителей. Я хочу всех поздравить и, в первую очередь ‒ наших первоклассников, для них это новая страница в жизни. А выпускникам я хочу пожелать, чтобы всё, что вы планируете дальше, у вас получилось. Особое место занимают педагоги: вы даёте знания, заботу, внимание. Пусть ваша дружная команда так же достойно и профессионально обучает детей и дарит им любовь. И отдельные слова благодарности родителям. Когда они за спиной, то очень многое в жизни получается», — сказал Воробьёв.

«Одно из главных качеств гимназии — неравнодушие и искренняя любовь к Родине. Уверен, что гимназия будет и дальше блистать, а из учеников вырастут новые лидеры нашей прекрасной страны», — сказал он.

«Сегодня гимназия Примакова объединяет 14 значимых сообществ. Мы являемся учредителями Технолицея имени В.И. Долгих и Русской школы в Абу-Даби, на нашей базе развиваются образовательный центр «Взлёт» и Центр дошкольного образования», — сказала Майсурадзе.