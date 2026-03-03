Что в Подмосковье пора сажать в марте: секреты удачной рассады капусты и быстрого прорастания семян болгарского перца
Для жителей средней полосы России март — это гораздо больше, чем просто смена календарной даты. Это тот самый долгожданный момент, когда заканчивается теоретическая подготовка по изучению каталогов и наступает время практики. Воздух, хотя еще и пахнет зимой, уже наполнен весенним электричеством, а подоконники постепенно превращаются в филиалы зеленых питомников. О том, что из овощей пора сажать в первые недели марта в Подмосковье, читайте в материале «Радио 1».
Овощной марафон: что посеять на рассаду в первую очередьПервая неделя марта — идеальное окно для культур с длительным периодом вегетации. Если мы хотим попробовать свои помидоры черри в июле или похрустеть сладким перцем в августе, медлить нельзя. В это время мы закладываем основу будущего урожая, и важно сделать это с умом.
Томаты: выбор сорта решает всёВ первую неделю марта мы ориентируемся на высокорослые (индетерминантные) сорта и гибриды томатов, предназначенные для выращивания в теплицах. Им нужно больше времени, чтобы раскачаться и начать плодоносить. Что касается грунта, томаты любят легкую, питательную почву с нейтральной реакцией. Идеальный вариант — смесь перегноя, торфа и разрыхлителя (перлита или песка). Семена, если они не инкрустированы производителем (не покрыты цветной оболочкой), лучше замочить в талой воде или слабом растворе стимулятора роста на несколько часов. Сеять лучше сразу в отдельные кассеты или стаканчики, заглубляя на 1–1.5 см, чтобы потом не травмировать корни при посадке уже проросших семян.
Перец сладкий: аристократ, не терпящий суетыПерец — культура медлительная и капризная в плане пикировки. Посев в первой декаде марта для средней полосы — самый оптимальный вариант для тепличного выращивания . В отличие от томатов, перец лучше вообще не пикировать, а сеять сразу в индивидуальные горшочки объемом не менее 500 мл. Почва должна быть рыхлой и влагоемкой, но без застоя воды. Семена у перца всходят туго, поэтому их желательно прорастить заранее: завернуть во влажную ткань и убрать в теплое место на 3–4 дня. Проклюнувшиеся семена дадут всходы уже через 3-4 дня после посадки.
Баклажаны: южане на вашем подоконникеБаклажаны сеют одновременно с перцем — в самом начале марта . Это растение ценит тепло и не терпит перепадов температур. Грунт для них нужен еще более питательный, чем для томатов, с добавлением биогумуса. Семена баклажанов также желательно обеззаразить (например, в марганцовке, если семена не гибридные), так как они подвержены грибковым заболеваниям. Глубина заделки — около 1 см. После посева емкости накрывают пленкой и убирают в темное место с температурой 25–28°C, а после появления всходов — переносят на самый светлый подоконник.
Лук-порей: на страже осеннего урожаяЕсли вы хотите получить толстые отбеленные стебли порея, март — последний месяц для посева. В первую неделю мы сеем эту культуру, чтобы к моменту высадки в грунт (середина мая) рассада была возрастом 60–70 дней . Лук-порей любит плодородную, структурную почву. Семена перед посадкой можно замочить в горячей воде (около 50°C) для смыва эфирных масел, которые мешают прорастанию. Сеять лучше в глубокие емкости (не менее 10 см), так как у порея длинные корни. Присыпать семена нужно тонким слоем земли — не более 0,5–1 см.
Корневой сельдерей: терпеливый гигантТем, кто не успел посеять корневой сельдерей в феврале, нужно сделать это в первую неделю марта — это крайний срок. У этого корнеплода самый длинный период вегетации (до 200 дней). Сельдерей сеют поверхностно: его семена очень мелкие и прорастают на свету. Их нельзя заглублять, достаточно слегка вдавить во влажный грунт. Почва должна быть легкой (преимущественно торф), так как сеянцы очень нежные. Важно помнить, что семена сельдерея содержат много эфирных масел, поэтому для ускорения прорастания их лучше замочить и даже подержать во влажной среде в холодильнике (стратифицировать) в течение недели.
Капуста: ранняя и цветнаяВ первой половине марта (а в начале месяца — самое время) сеют раннеспелые сорта белокочанной капусты, а также цветную капусту для получения сверхраннего урожая. Капуста — растение холодостойкое, и здесь важно не перегревать рассаду. Грунт подойдет нейтральный. Семена перед посевом полезно прогреть в горячей воде (48–50°C) для профилактики бактериоза. Сажают их на глубину около 1 см. Главный секрет капустной рассады — прохлада после появления всходов (около 15°C днем и 10°C ночью), иначе она вытянется.
Лунный календарь на март 2026Считается, что Луна влияет на движение соков в растениях, и правильный выбор дня может значительно повысить всхожесть и будущий урожай.
Благоприятные дни для посева: Наиболее подходящими днями для активных действий с семенами станут: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 марта. В это время растущая Луна находится в плодородных знаках, что стимулирует рост надземных частей растений — идеально для томатов, перцев и цветов.
Нейтральные дни для посадки корнеплодов и лука: С 4 по 18 марта — период убывающей Луны, когда энергия уходит в корни. Это хорошее время для посева лука-порея, корневого сельдерея и корнеплодов, если вы планируете их сеять в теплицу.
Неблагоприятные дни (дни «затишья»): Самые неудачные дни для начала посевов — это фазы Новолуния и Полнолуния. В марте 2026 года это 3 марта (Полнолуние) и 19 марта (Новолуние). В эти дни растения наиболее уязвимы, семена могут не взойти, а рассада — болеть. Рекомендуется воздержаться от любых манипуляций с посевами и посадками.
Впрочем, не забывайте главное правило: лунный календарь — помощник, но не догма. Любовь к растениям, качественный грунт и забота о сеянцах работают безотказно даже в самые «запрещенные» дни.