Эксперт рассказал, когда в столичном регионе начнется грибной сезон
Грибник Тихомиров: Сезон грибов в столичном регионе начнется в апреле
Сезон сбора грибов в столичном регионе может начаться примерно 10 апреля. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.
Эксперт пояснил, что уже в конце марта должны появиться первые весенние грибы — саркосцифа австрийская. Однако основной грибной сезон начнется в середине апреля, если температура воздуха на протяжении недели будет оставаться на уровне 10 °С тепла.
«Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья — сморчки. Их можно постараться найти ориентировочно ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах», — уточнил Тихомиров в разговоре с Москвой 24.
По словам специалиста, в Московской области сморчки стоит искать на бывших торфяниках с канавами и осинниками. Грибы он посоветовал собирать в самом начале сезона до активизации комаров, клещей и слизней.