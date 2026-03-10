Эксперт рассказал, когда в столичном регионе начнется грибной сезон

10 марта 2026, 19:51

Грибник Тихомиров: Сезон грибов в столичном регионе начнется в апреле

Фото: iStock/omeroner

Сезон сбора грибов в столичном регионе может начаться примерно 10 апреля. Об этом рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.





Эксперт пояснил, что уже в конце марта должны появиться первые весенние грибы — саркосцифа австрийская. Однако основной грибной сезон начнется в середине апреля, если температура воздуха на протяжении недели будет оставаться на уровне 10 °С тепла.





«Самые ценные и редкие весенние грибы Подмосковья — сморчки. Их можно постараться найти ориентировочно ближе к 25 апреля в хвойных и смешанных лесах, на плодородных перегнойных и известковых почвах», — уточнил Тихомиров в разговоре с Москвой 24.