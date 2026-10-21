Гнесинская школа и подмосковная филармония будут вместе готовить молодых музыкантов
Музыкальная школа имени Гнесиных и Московская областная филармония договорились о долгосрочном сотрудничестве. Это партнёрство призвано помочь учащимся получить сценический опыт и подготовиться к профессиональной карьере, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Соглашение подписали исполняющий обязанности директора филармонии Сергей Бобков, художественный руководитель её симфонического оркестра Дмитрий Юровский и директор Гнесинской школы, заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов. Документ будет действовать до конца 2030 года.
Стороны планируют проводить совместные концерты и мастер-классы, организовывать стажировки и практические занятия. Особое внимание уделят возможности для студентов выступать вместе с профессиональным симфоническим оркестром. Такой опыт необходим молодым исполнителям, которым важно освоить работу в большом коллективе и подготовить масштабные произведения.
Михаил Хохлов отметил, что подобная практика помогает учащимся не только развивать исполнительское мастерство, но и готовиться к музыкальным конкурсам. В их программу часто входят крупные произведения, а выступления с оркестром дают возможность заранее познакомиться с особенностями такого исполнения.
«Подобные возможности у студентов появляются нечасто, поэтому партнёрство с филармонией особенно ценно», — подчеркнул Хохлов.
Сейчас школа и филармония формируют программу на 2027 год. Выбор произведения — например, концерта Моцарта, Рахманинова или Прокофьева — повлияет на то, кто из воспитанников первым выйдет на сцену с оркестром.
Дмитрий Юровский сообщил, что симфонический оркестр находится в процессе получения статуса академического. Он назвал взаимодействие с музыкальными учебными заведениями одним из стратегических направлений работы филармонии.
«В рамках сотрудничества студенты смогут выступать в роли солистов или проходить практику, связанную с оркестровым мастерством. Для музыкантов коллектива это также возможность делиться опытом и участвовать в подготовке нового поколения исполнителей», — отметил Юровский.
Отдельная задача — привлечь к совместным проектам учащихся из Московской области. Юровский подчеркнул, что молодым музыкантам нужны сильные и опытные партнёры, а взаимодействие с известными учебными заведениями и профессиональным оркестром может расширить их перспективы. В частности, оно поможет студентам региона познакомиться с будущими работодателями и увидеть возможности для трудоустройства.
По замыслу участников соглашения, сотрудничество принесёт пользу не только филармонии и школе имени Гнесиных. Совместные программы должны укрепить связи между образовательными учреждениями и концертными организациями, а также поддержать развитие музыкальной среды Подмосковья.