Концерты, спектакли, выставки, музеи: куда сходить по «Пушкинской карте» в Подмосковье в декабре?
Министерство культуры и туризма Московской области представило афишу мероприятий, которые доступны по «Пушкинской карте» в декабре. Государственные учреждения культуры региона подготовили для молодежи выставки, экскурсии, спектакли, концерты, интерактивные и образовательные программы.
Что подготовили для молодежи в музее «Новый Иерусалим» по «Пушкинской карте»?В музее «Новый Иерусалим» по «Пушкинской карте» доступен сольный концерт молодого талантливого гитариста Дмитрия Илларионова. А еще здесь проведут игровую программу «Где хранится ключ от «Особой кладовой». Она рассчитана как на школьников, так и на студентов.
Какие театральные постановки представит Московский областной театр драмы и комедии в декабре?
Московский областной театр драмы и комедии в декабре представляет сразу несколько крупных постановок. Зрителей ждёт премьера трагедии «Отелло» по произведению Уильяма Шекспира, призрачная сказка для детей и родителей «Кентервильское привидение» по Оскару Уайльду, комедия Александра Островского «Горячее сердце» и спектакль «Рассказики» по рассказам Антона Чехова.
Чем удивят музеи Чехова и Пушкина обладателей «Пушкинской карты»?
В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в течение месяца по «Пушкинской карте» будут доступны спектакли Мелиховского театра «Чеховская студия»:
- «На чужбине»,
- «После Чехова»,
- «Платонов»,
- «Черная курица, или подземные жители»,
- «Чижик-пыжик»,
- «Сказка о потерянном времени».
Музей-заповедник А. С. Пушкина подготовил для детей и юношества беседу «Неспешные чтения в русской усадьбе» и занятие «Победа на Куликовом поле – рубеж в духовном развитии Руси» в усадьбе Большие Вяземы. В усадьбе Захарово до 28 декабря проводят экскурсии «Усадьба Захарово – колыбель поэта».
Какие культурные события предлагают для молодежи музей Чайковского и Звенигородский музей?
В музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину зрителей ждет спектакль-концерт «Неизбежная встреча» с Еленой Захаровой и Дмитрием Ермиловым. С 19 декабря будет работать интерактивная программа для детей «Новогодняя одиссея Чайковского».
В Звенигородском музее-заповеднике по «Пушкинской карте» доступен масштабный проект «Рерих. В поисках небесного Звенигорода», а также экскурсии по постоянной экспозиции «Звенигород. От земли до неба».
Какие культурные события предлагают посетить в Серпухове, Пушкино, Мытищах и Рузе?В Серпуховском историко-художественном музее продолжает работать выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» с экскурсиями и детской интерактивной программой «Море волнуется раз». Доступны также экскурсии по экспозициям русского искусства XVIII–XIX веков и выставки «Анна Мараева» и «Православные древности».
Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» приглашает на новогоднюю и рождественскую программу «Будет елка, будет праздник». Военно-патриотический музей Московской области проводит тематическую экскурсию «По пути танка-легенды».
В музейном комплексе «Зоя» проходит образовательная программа «Деревня Петрищево. Вчера. Сегодня».
Где узнать подробности?
Подробная информация о мероприятиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте» — на главном туристическом портале Подмосковья.