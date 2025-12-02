Зимний сезон торжественно открыли в 85 подмосковных парках

02 декабря 2025, 20:46

В 85 парках Московской области 1 декабря прошло открытие зимнего сезона. Оно привлекло более 68 000 человек, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



В рамках областного мероприятия в парках зажгли иллюминацию, новогодние ёлки, запустили катки и другие площадки активного отдыха. Гости приняли участие в массовом флешмобе «Зимняя сказка», посетили представления и концерты. В парках открыли резиденции и почты Деда Мороза.Так, в парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» в Дубне прошли театрализованное представление «Ключ зимы», новогодняя интерактивная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Гостям Наташинского парка в Люберцах предложили концертно-игровую программу «Зимние забавы». Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске провёл праздничный парад с героями русских сказок и творческий мастер-класс «Ёлочная игрушка». Гости посетили интерактивную программу «Как Емеля ходил за ёлкой» и мастер-класс по фигурному катанию.Мероприятие организовали при поддержке Минкульттуризма Московской области и АНО «МосОблПарк».