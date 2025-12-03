На выставке в Лопасне-Зачатьевском покажут экспонаты династий Пушкиных и Гоголей

03 декабря 2025, 10:40

В усадьбе Лопасня-Зачатьевское муниципального округа Чехов 6 декабря откроют выставку «Потомки Пушкина и Гоголя». Её приурочат к 170‑летию со дня рождения племянника Николая Гоголя – Николая Быкова, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Выставка раскроет переплетение судеб двух великих литературных династий –Посетители попадут в старинную дворянскую усадьбу второй половины XIX века. На выставке представят фотографии семьив Васильевке, родовом имении Николая Гоголя, документы, рассказывающие о жизни Николая Быкова, картины и гравюры эпохи и многое другое. Часть экспонатов выставляется впервые.Как напомнили в министерстве, Быков внёс значительный вклад в сохранение культурного наследия. Он передал государству семейные реликвии Пушкина и Гоголя, впервые опубликовал ряд гоголевских документов, открыл художественную керамическую школу имени Гоголя. В семье Быковых трепетно хранили память о двух классиках и связанные с ними раритеты.В день открытия выставки усадьбу наполнят звуки старинного рояля XIX века. Зрителей ждёт концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик» из произведенийи других композиторов.