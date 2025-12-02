Подмосковные проекты стали лауреатами Russian Event Awards – 2025

02 декабря 2025, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде провели финал XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025. Среди лауреатов — семь проектов из Московской области, которые представили регион на общенациональном уровне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





Право на участие в финале получили 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Всего в этом году на соискание премии подали 473 проекта из 63 регионов. Это особо отмечает высокий уровень конкуренции и важность премии для развития событийного туризма.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Лауреаты от Подмосковья показали настоящее разнообразие форматов, охватывая детские, молодежные, гастрономические, научно-популярные и спортивные события.



В числе победителей:

«Сказочные Странствия» в Коломне — 1 место в номинации «Лучшее детское туристическое событие»;

в Коломне — в номинации «Лучшее детское туристическое событие»; Фестиваль «Город танцует в парках» в Королёве — 2 место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Под руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина фестиваль прошел в третий раз, собрав рекордное количество участников, включая финалистов федерального этапа.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

