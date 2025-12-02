Подмосковные проекты стали лауреатами Russian Event Awards – 2025
С 26 по 28 ноября в Нижнем Новгороде провели финал XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2025. Среди лауреатов — семь проектов из Московской области, которые представили регион на общенациональном уровне. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Право на участие в финале получили 370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. Всего в этом году на соискание премии подали 473 проекта из 63 регионов. Это особо отмечает высокий уровень конкуренции и важность премии для развития событийного туризма.
Лауреаты от Подмосковья показали настоящее разнообразие форматов, охватывая детские, молодежные, гастрономические, научно-популярные и спортивные события.
В числе победителей:
- «Сказочные Странствия» в Коломне — 1 место в номинации «Лучшее детское туристическое событие»;
- Фестиваль «Город танцует в парках» в Королёве — 2 место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие». Под руководством заслуженного артиста России Егора Дружинина фестиваль прошел в третий раз, собрав рекордное количество участников, включая финалистов федерального этапа.
В области гастрономического туризма победу одержал VII Международный фестиваль спаржи в Озёрах — 1 место в номинации «Лучшее событие в населенных пунктах до 100 000 человек». Фестиваль «Вкусные истории. От молока до глазированного сырка» из Пушкино — 2 место в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».
Научно-популярный туризм Подмосковья высоко отметили за Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском, который завоевал 1 место.
Спортивное направление представил Гала-концерт фестиваля «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» в Подольске, который занял 3 место.
Мероприятие объединило более 23 000 зрителей. По его итогам отобрали 10 лучших танцоров, которые будут представлять Россию на международных чемпионатах в Японии, Китае и ОАЭ.
Премию проводят в память о ее основателе — Геннадии Шаталове. Она помогает развивать событийный туризм, поддерживать новые форматы и популяризовать региональные мероприятия. Полный список победителей и лауреатов XIV Международной премии — на официальном сайте Russian Event Awards.
Подмосковные проекты подтвердили высокий уровень подготовки и разнообразие форматов, укрепив позицию региона как одного из лидеров событийного туризма в России.