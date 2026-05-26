Стартовали плановые отключения горячей воды в 2026 году. Профилактика началась 13 мая и продлится до конца августа. В этот период коммунальные службы проверяют теплосети, ремонтируют изношенные участки и готовят систему к следующему отопительному сезону. В материале «Радио 1» рассказываем, где посмотреть график отключения горячей воды по адресу дома, на сколько дней могут перекрыть подачу и куда обращаться, если срок затянулся.
Когда отключают горячую воду в Москве в 2026 году
Плановые работы в столице начались 13 мая 2026 года. Обычно сезон таких отключений стартует сразу после завершения отопления. Кампания продолжается все лето и завершается к концу августа. Точные даты зависят от конкретного дома. В одном районе профилактика проходит в мае, в другом — в июне, июле или августе. График по каждому адресу формирует ресурсоснабжающая организация. При этом сроки иногда меняются, если специалисты находят дополнительный участок для ремонта.
Где посмотреть график отключения горячей воды по адресу дома в Москве
Жители Москвы могут проверить даты сразу на нескольких городских сервисах. Самый быстрый способ — зайти на сайт МОЭК Онлайн. Именно там поставщик публикует актуальные сведения в первую очередь. На портале достаточно ввести адрес дома в строку поиска. После этого сервис покажет период отключения и предложит подписку на уведомления по SMS или в мессенджере.
Еще один вариант — портал mos.ru. На сайте нужно открыть раздел Инструкции, затем перейти в категорию Дом и двор и выбрать страницу с графиком отключения горячей воды в Москве. Дальше система предложит указать адрес вручную или войти в личный кабинет. После авторизации можно подключить уведомления и получать напоминания заранее.
Проверить информацию можно и через приложение Моя Москва. Этот способ подходит тем, кто хочет сохранить дату в телефоне и не искать ее повторно. Сервис доступен на Android и iOS. Если под рукой нет интернета, стоит позвонить в управляющую компанию. Сотрудники обязаны сообщить сроки профилактики по вашему дому.
На сколько дней отключают горячую воду
Срок ограничения горячего водоснабжения регулирует постановление Правительства РФ №354. Документ устанавливает максимальный период — не более 14 суток в год, или 240 часов. На практике во многих домах работы занимают меньше времени. Однако закон разрешает именно такой предел. Если горячая вода отсутствует дольше, жильцы вправе требовать разъяснения и перерасчет.
Почему каждый год отключают горячую воду
Летняя профилактика нужна для надежной работы теплосетей зимой. Коммунальщики проверяют трубы на прочность, ищут слабые места, устраняют повреждения и меняют старые элементы. Без таких работ возрастает риск аварий в отопительный сезон. Система теплоснабжения в мегаполисе включает тепловые станции, центральные и индивидуальные пункты, магистральные трассы и внутриквартальные сети. Каждый участок требует контроля. Летний ремонт помогает избежать крупных прорывов и снизить число внеплановых отключений в холодное время года.
Как подготовиться к отключению горячей воды
Лучше заранее узнать дату начала профилактики и спланировать бытовые дела. Многие семьи в этот период используют электрический бойлер, проточный нагреватель или чайник для хозяйственных нужд. Если дома нет водонагревателя, можно подогревать воду на плите небольшими порциями. Важно помнить о безопасности. Не стоит оставлять электроприборы без присмотра. Также нужно следить, чтобы проводка выдерживала нагрузку, если в квартире работает мощный нагреватель. Тем, кто только выбирает временный способ нагрева, стоит ориентироваться на состав семьи и объем потребления. Для одного человека часто хватает компактного устройства. Для семьи удобнее накопительный бойлер.
Где узнать информацию об отключениях горячей воды жителям Подмосковья
Для жителей Московской области действуют другие сервисы. Проверить сроки можно на интерактивной карте коммунальных услуг. Там публикуют данные о плановых работах, контакты управляющих компаний и сведения для обращения в местную администрацию. Актуальная информация есть и на портале Добродел. Через этот сервис удобно подключить уведомления о профилактике в доме. Сообщения приходят на телефон или электронную почту. Если нужен ответ оператора, можно обратиться на горячую линию Министерства энергетики Московской области по номеру 8 (499) 455-54-15. Кроме того, управляющая компания обязана предупреждать жильцов о сроках отключения.
Как пережить отключение горячей воды
Пережить плановое отключение горячей воды проще, если заранее выбрать удобный вариант. Кто-то на это время уезжает в отпуск, кто-то воспринимает бытовые неудобства как повод начать закаляться. Еще один популярный способ — навещать друзей или родственников, у которых в этот период горячая вода есть. Тем, кто предпочитает более комфортные условия, подойдет баня или фитнес-клуб, где после тренировки можно принять душ.