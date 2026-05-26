ВЦИОМ: 30% россиян считают приемлемой пересадку мозга в тело-клон
Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что 30% россиян допускают в будущем пересадку мозга человека в молодое тело-клон ради продления жизни. Об этом сообщают «Ведомости».
За полный запрет клонирования людей, включая уголовную ответственность, высказались 42% участников опроса. Еще 30% считают, что создавать копии человека не следует запрещать полностью, но необходимо жестко регулировать. Против любых запретов и ограничений выступили 15% респондентов, а 13% затруднились с ответом. Только 12% опрошенных сочли допустимым клонирование людей для увеличения численности населения.
При этом 80% участников исследования поддержали клонирование человеческих клеток и тканей для выращивания органов, необходимых для трансплантации. Неприемлемой такую практику назвали 13%, еще 7% не смогли определиться. Воспользоваться технологией ради спасения собственной жизни или жизни близких готовы 51% респондентов. Скорее отказались бы 38%, а 11% не дали однозначного ответа. Телефонный опрос ВЦИОМ прошел в апреле среди 1600 россиян старше 18 лет.
Читайте также: