Число укусов клещей стремительно растëт в России

SHOT: В больницы РФ с укусами клещей обратились уже 129 тысяч человек
Фото: iStock/Elena Perova

В России наблюдается резкое увеличение числа укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью обратились 129 тысяч человек, из которых 45 тысяч — за последнюю неделю. Об этом пишет SHOT.



Наибольшее количество случаев укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Роспотребнадзор отмечает, что более 2,5 миллионов россиян уже прошли вакцинацию от клещевого энцефалита на фоне увеличения тревожной статистики.

Ведомство считает текущую ситуацию с клещами стабильной. Для предотвращения новых случаев продолжается обширная обработка территорий от этих насекомых, с особым акцентом на детские оздоровительные учреждения. На сегодняшний день от клещей обработано 112 тысяч гектаров.

Екатерина Коршунова

