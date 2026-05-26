Число укусов клещей стремительно растëт в России

26 мая 2026, 09:56

SHOT: В больницы РФ с укусами клещей обратились уже 129 тысяч человек

В России наблюдается резкое увеличение числа укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью обратились 129 тысяч человек, из которых 45 тысяч — за последнюю неделю. Об этом пишет SHOT.