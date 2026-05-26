Число укусов клещей стремительно растëт в России
В России наблюдается резкое увеличение числа укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью обратились 129 тысяч человек, из которых 45 тысяч — за последнюю неделю. Об этом пишет SHOT.
Наибольшее количество случаев укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Роспотребнадзор отмечает, что более 2,5 миллионов россиян уже прошли вакцинацию от клещевого энцефалита на фоне увеличения тревожной статистики.
Ведомство считает текущую ситуацию с клещами стабильной. Для предотвращения новых случаев продолжается обширная обработка территорий от этих насекомых, с особым акцентом на детские оздоровительные учреждения. На сегодняшний день от клещей обработано 112 тысяч гектаров.
