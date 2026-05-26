Юрист назвал нюансы использования очков с видеозаписью в общественном месте
Очки со встроенной камерой, купленные на маркетплейсах, не считаются специальным устройством для негласного получения информации, если их использовать для съемки в общественных местах. Об этом рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.
На маркетплейсах всё чаще встречаются продажи очков с встроенной видеокамерой. Эти устройства подпадают под действие статьи 138.1 УК РФ, которая регулирует незаконный оборот специальных технических средств для негласного сбора информации. Однако ответственность наступает только за незаконный оборот таких устройств, поскольку в примечаниях к статье указано, что речь идёт о приборах, специально созданных для скрытого сбора данных без ведома их владельца, отметил юрист.
Он также обратил внимание на разъяснение Верховного суда РФ, где говорится, что обычные устройства, такие как смартфоны, диктофоны и видеорегистраторы, могут быть признаны специальными техническими средствами только в том случае, если им специально приданы дополнительные свойства для негласного сбора информации. Это может быть установлено специалистом или в ходе экспертизы.
Жорин напомнил о положениях статьи 152.1 ГК РФ, касающихся охраны изображения гражданина. Обычно для съёмки в общественных местах согласие не требуется, но это правило не действует, если изображение конкретного человека является основным объектом съёмки, уточнил он.
