Грандиозные фестивали ждут гостей в парках Подмосковья
Преобразиться в ярких осенних красках и наполниться особой, творческой атмосферой приглашают парки Московской области в предстоящие выходные. С 10 по 12 октября здесь пройдет целая серия масштабных осенних фестивалей, каждый из которых promises уникальную программу и море позитивных эмоций для посетителей всех возрастов. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, гостей ожидает невероятный калейдоскоп событий: от творческих мастер-классов и зажигательных забегов до уютных пленэров и масштабных концертных программ под открытым небом. Это прекрасная возможность всей семьей провести время на свежем воздухе, проникнуться поэзией золотой осени и приобрести незабываемые впечатления.
Откроет фестивальный уик-энд парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. Уже в этот вторник, 10 октября, в 16:00 здесь стартует оригинальное мероприятие под забавным названием «Кряква Кривякинская», посвященное Международному дню уток. Гостей парка ждет полное погружение в тематику дня: их встретят веселыми квестами «Кто сказал Кря?» и интеллектуальной викториной «Пернатая головоломка», где можно будет блеснуть эрудицией. На творческих площадках каждый сможет почувствовать себя художником или дизайнером на мастер-классах по росписи уютных кофейных игрушек, созданию изящной интерьерной картины из бумаги в технике аппликации и изготовлению эксклюзивных значков на память. Кульминацией праздника станет зажигательный флешмоб «Дружные утята», где и дети, и взрослые смогут повеселиться от души, а завершится все красочной концертной программой «Утиная мелодия» с лучшими популярными хитами.
В субботу, 11 октября, эстафету праздников подхватят сразу два парка. В Центральном городском парке Королева в 11:00 начнется гастрономический и творческий праздник осени «Вкусно! И – тыква!». Главной героиней дня, конечно, станет царь-овощ осени – тыква. Гости смогут проявить фантазию на мастер-классе «Осенние истории» и полюбоваться на выставку рукотворных поделок «Арт-осень», где будут представлены работы местных умельцев. Украшением дня и настоящим подарком для меломанов станут выступления Королевского духового оркестра, чьи мощные мелодии создадут неповторимую атмосферу, и народного ансамбля «Родные напевы», который познакомит с богатством русской музыкальной культуры.
В это же день, в 13:00, парк «Покровский» в Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ) приглашает всех ценителей прекрасного на фестиваль «Всемирный день живописи». Это настоящий рай для творческих натур! Здесь можно будет окунуться в мир искусства в открытой мастерской «Пленэр на Вишневке», послушать увлекательные лекции в экскурсионном лектории «По следам абрамцевского художественного кружка» и получить ценные советы на профессиональном мастер-классе по живописи. Для тех, кто предпочитает более активный отдых, подготовлена игровая программа «Парад красок», а завершит день душевная концертная программа.
В воскресенье, 12 октября, парки предложат гостям зарядиться энергией и творчеством. Парк имени Н. Островского в Ступино проведет уже IX традиционный осенний забег для детей и взрослых «Краски леса». Регистрация участников начнется в 09:00. Это прекрасный способ провести утро с пользой для здоровья, насладиться живописными осенними пейзажами и почувствовать дух здорового соперничества. Пока бегуны будут преодолевать дистанции, другие гости смогут посетить выставку «Малая Родина. Парки Подмосковья», согреться ароматным горячим напитком на специально организованной чайной станции. Кульминацией спортивного праздника станет торжественная церемония награждения спортсменов и вручение памятных медалей.
В 14:00 в Свердловском парке Лосино-Петровского развернется фестиваль «Праздник осени».Его гостей ждет насыщенная программа: две тематические выставки «Осенний вернисаж» и «Дары осени», мастер-класс по росписи листьев из деревянных заготовок и увлекательный урок изобразительного искусства «Рисуем Культурный код». Для самых юных посетителей приготовлены особые развлечения: кукольный интерактив «Хочу в артисты» и народные фольклорные игры «Осенние забавы», которые познакомят детей с традициями. Завершится фестивальный уик-энд по-настоящему грандиозно – «Большим осенним концертом» с участием талантливых коллективов.
