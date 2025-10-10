Грандиозные фестивали ждут гостей в парках Подмосковья

10 октября 2025, 18:55

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Преобразиться в ярких осенних красках и наполниться особой, творческой атмосферой приглашают парки Московской области в предстоящие выходные. С 10 по 12 октября здесь пройдет целая серия масштабных осенних фестивалей, каждый из которых promises уникальную программу и море позитивных эмоций для посетителей всех возрастов. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, гостей ожидает невероятный калейдоскоп событий: от творческих мастер-классов и зажигательных забегов до уютных пленэров и масштабных концертных программ под открытым небом. Это прекрасная возможность всей семьей провести время на свежем воздухе, проникнуться поэзией золотой осени и приобрести незабываемые впечатления.