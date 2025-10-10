В фестивале «Путь святителя Николая» в Зарайске приняли участие 20 команд

10 октября 2025, 12:40

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Около 20 школьных команд приняли участие в фестивале физической и духовной культуры молодёжи «Путь святителя Николая» в Зарайске. Мероприятие организовала Коломенская епархия. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Участники в возрасте от 11 до 18 лет прибыли из разных подмосковных городов, включая Бронницы, Коломну, Серебряные Пруды, Жуковский, Воскресенск и Егорьевск. Фестиваль приурочили к 800-летию доставки иконы святителя Николая из Корсуни в Зарайск.





«Для участников фестиваля организовали традиционные спортивные игры — клюшкование и лапту. По пути от Белого Колодца к Зарайскому кремлю ребята соревновались в спортивно-духовном ориентировании и демонстрировали знания о житии святого Николая», — рассказал организатор фестиваля, настоятель Рожновского храма протоиерей Михаил Сокрутов.