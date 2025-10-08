Достижения.рф

Серпухов, Коломна и Зарайск вступили в борьбу за Национальную гостиничную премию

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Три подмосковных города номинировали на участие в Национальной гостиничной премии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди городов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек участвуют Серпухов и Коломна. В аналогичной номинации для городов с населением до 100 тысяч выступит Зарайск.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Помимо этого, номинантами на получение премии стали отели и глэмпинги, расположенные в Подмосковье. Некоторые средства размещения выдвинуты сразу на несколько номинаций. Их список можно найти на сайте министерства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

До 10 октября свой город или за любимый отель могут поддержать все желающие. Народное голосование проходит на официальном сайте премии.

С 11 по 17 октября определять номинантов будет экспертная коллегия, а с 18 по 31 октября проголосует авторитетное жюри.

Оглашение результатов и церемония награждения победителей запланированы на 28 ноября.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0