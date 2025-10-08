Серпухов, Коломна и Зарайск вступили в борьбу за Национальную гостиничную премию
Три подмосковных города номинировали на участие в Национальной гостиничной премии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди городов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч человек участвуют Серпухов и Коломна. В аналогичной номинации для городов с населением до 100 тысяч выступит Зарайск.
Помимо этого, номинантами на получение премии стали отели и глэмпинги, расположенные в Подмосковье. Некоторые средства размещения выдвинуты сразу на несколько номинаций. Их список можно найти на сайте министерства.
До 10 октября свой город или за любимый отель могут поддержать все желающие. Народное голосование проходит на официальном сайте премии.
С 11 по 17 октября определять номинантов будет экспертная коллегия, а с 18 по 31 октября проголосует авторитетное жюри.
Оглашение результатов и церемония награждения победителей запланированы на 28 ноября.
