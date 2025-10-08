Серпухов, Коломна и Зарайск вступили в борьбу за Национальную гостиничную премию

08 октября 2025, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Три подмосковных города номинировали на участие в Национальной гостиничной премии. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.