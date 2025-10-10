Более 20 000 пар выбрали портал «Свадьба в Подмосковье»

10 октября 2025, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

Цифровой сервис для организации свадеб «Свадьба в Подмосковье» продолжает набирать популярность. Портал помогает молодожёнам подобрать площадку, спланировать торжество и учесть все детали праздника, рассказали в Министерстве социального развития региона.





С момента запуска в 2024 году количество доступных площадок значительно выросло. Сейчас доступно более 80 локаций — от городских пространств до исторических усадеб и парков у воды. Пользователи особенно активно просматривают фотографии и описания площадок — более 100 000 просмотров на страницах сервиса.



Фото: портал «Свадьба в Подмосковье»



«Мы видим явную востребованность этого сервиса среди жителей Подмосковья — им уже воспользовались более 20 тысяч человек», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.