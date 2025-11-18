«Групповая терапия» и рок-н-ролл для души: Как фестиваль во Фрязино объединил веру и творчество
Рок-фестиваль фестиваль во Фрязино объединил веру и творчество
Во Фрязине с успехом прошел фестиваль авторской православной песни. Участники мероприятия — священники и музыканты — рассказали, в чем сила искреннего творчества, почему гитара может быть «сестрой», а совместное музицирование — исцелять душу.
Иерей Глеб Курский и Протоиерей Георгий Матвеев в беседе с «Радио 1» поделились своими впечатлениями, отметив особенную доверительную атмосферу фестиваля.
«Обстановка мне показалась очень приятной, тёплой, даже домашней. Я чудесным образом оказался среди людей близких по духу», — поделился отец Глеб.
Он также объяснил, что творчество для его коллектива — это не просто выступления, а процесс, в котором рождается особая связь между музыкантами и слушателями.
«Мы действительно ощущаем, что и сами исцеляемся, когда играем, репетируем, сочиняем. Наши слушатели тоже попадают в поле благоприятного воздействия, где какие-то необычные смыслы звучат в текстах. Это все выводит человека из его индивидуального закрытого мира, он обогащается и исцеляется», — дополнил он.Протоиерей Георгий Матвеев, прилетевший на фестиваль из Калининграда, рассказал о своей давней связи с музыкой. Для него гитара — верный спутник на протяжении всей жизни.
«Гитара — это моя, можно сказать, сестра. Мы с ней все время общаемся. В рок-музыке что-то придумать невозможно, но можно выразить свою личность, здесь важна искренность», — сказал отец Георгий.
Оба музыканта сошлись во мнении, что для них творчество — это не погоня за славой, а верность своим принципам и внутреннему вдохновению.