«Групповая терапия» и рок-н-ролл для души: Как фестиваль во Фрязино объединил веру и творчество

18 ноября 2025, 13:35

Рок-фестиваль фестиваль во Фрязино объединил веру и творчество

Фото: телеграм-канал @fryazino

Во Фрязине с успехом прошел фестиваль авторской православной песни. Участники мероприятия — священники и музыканты — рассказали, в чем сила искреннего творчества, почему гитара может быть «сестрой», а совместное музицирование — исцелять душу.





Иерей Глеб Курский и Протоиерей Георгий Матвеев в беседе с «Радио 1» поделились своими впечатлениями, отметив особенную доверительную атмосферу фестиваля.





«Обстановка мне показалась очень приятной, тёплой, даже домашней. Я чудесным образом оказался среди людей близких по духу», — поделился отец Глеб.

«Мы действительно ощущаем, что и сами исцеляемся, когда играем, репетируем, сочиняем. Наши слушатели тоже попадают в поле благоприятного воздействия, где какие-то необычные смыслы звучат в текстах. Это все выводит человека из его индивидуального закрытого мира, он обогащается и исцеляется», — дополнил он.

«Гитара — это моя, можно сказать, сестра. Мы с ней все время общаемся. В рок-музыке что-то придумать невозможно, но можно выразить свою личность, здесь важна искренность», — сказал отец Георгий.