Член ОП Гундеров: «Нужно популяризировать образ человека в коляске, ведущего активную жизнь»

10 августа 2026, 13:42

оригинал И. Гундеров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Люди с инвалидностью должны обязательно идти во власть. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Подмосковья Игорь Гундеров.





Он рассказал о создании доступной среды и об организации мероприятий для инвалидов в регионе.

«Я всегда говорил, что люди с инвалидностью должны идти во власть, работать в общественных структурах, в законотворчестве. На мой взгляд, в Подмосковье это удалось. У нас сегодня есть несколько муниципальных депутатов на инвалидных колясках. В Мособлдуме тоже работает депутат в инвалидном кресле. Я член Общественной палаты Московской области, есть муниципальные общественные палаты, в работе которых мы очень активно участвуем. Это, я считаю, главный успех», – отметил Гундеров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Люди должны это видеть, это важно. Сейчас очень заметен рост числа активных людей на колясках. У нас в организации, например, есть чемпион мира, двухкратный чемпион Европы и 11-кратный чемпион России по фехтованию на инвалидных колясках Николай Лукьянов. Он проживает в Химках. Ещё у нас есть девушка, которая занимается туризмом для маломобильных граждан – Надежда Штрекер из Подольска. Она разрабатывает маршруты для инвалидов не только по Подмосковью, но и по разным городам России. Она мне составила путеводитель, и я съездил с семьёй в Тулу. Важно подобрать не только маршрут, но и отель с учётом доступной среды. Я два года назад разрабатывал маршруты для семей участников спецоперации. У нас в колясках – 15 ветеранов СВО», – сказал собеседник «Радио 1».

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

«В каждом городском округе было сделано достаточно много. Московская область огромная, все города разные, инфраструктура тоже разная. Важно в каждом городе подходить к созданию доступной среды индивидуально. Например, город Волоколамск, – гористый, и там одна история. Совсем другая история – в городах, где меньше таких горок. Но в целом есть нормативные акты, касающиеся и колясочников, и слабовидящих, и слабослышащих. Главное – просто соблюдать эту нормативную базу. И на мой взгляд, Московская область очень хорошо в этом плане отработала», – сказал Игорь Гундеров.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«В деревне Костино городского округа Пушкинский находится храм Сергия Радонежского, который занял первое место в России по архитектурной доступности для инвалидов на конкурсе РПЦ. Награду в Храме Христа Спасителя вручали батюшке – иерею Виктору Селезнёву. На награду претендовало 80 храмов, включая большие. И в итоге первенствовал небольшой деревенский храм, потому что батюшка создал там инфраструктуру для инвалидов», – рассказал общественник.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Я работаю по грантовой системе, то есть пишу проекты и подаю на гранты. Правительство Московской области очень нас поддерживает. В этом году у нас было уже пять мероприятий, сейчас будет шестое. Планирую его на сентябрь или октябрь, оно называется «И это всё о нас». Хочу представить наших лидеров, которые своей уверенностью могут создать мотивацию для других. Сейчас выигран новый грант, реализация начнётся с декабря, предусмотрено несколько интересных форумов. Ещё у нас в прошлом году был потрясающий фестиваль рыбалки для колясочников на осетровой ферме в городе Пушкино. В нём участвовали ветераны СВО. Сейчас просят опять организовать им рыбалку», – поделился глава организации «Колесница».