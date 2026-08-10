В посёлке Новый под Красногорском установили остановочные павильоны
Новые павильоны установили на автобусных остановках в посёлке Новый округа Красногорск. Их осмотрел член местного Совета депутатов Артур Бадретдинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Павильоны поставили на остановке «Военный госпиталь имени Вишневского».
«Такие антивандальные автобусные павильоны хорошо себя зарекомендовали. В прошлом году их установили на отстойно-разворотной площадке общественного транспорта в Путилкове», — отметил депутат.Сейчас на остановке «Военный госпиталь имени Вишневского» в посёлке Новый останавливаются автобусы трёх маршрутов. С сентября к ним присоединится ещё один маршрут в рамках проекта «Москва — Область».
Работа по замене автобусных павильонов в округе продолжается.