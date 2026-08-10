В Дмитровском кремле открывается выставка картин и кукол «Планета толстяков»
Персональная выставка почетного члена Российской академии художеств Бориса Иванова «Планета толстяков» откроется в Дмитровском кремле в пятницу, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли картины и деревянные куклы-скульптуры.
«Основу выставки составляет серия работ «Планета толстяков», созданная художником в 2000-х годах. В произведениях заложены ирония, гротеск и человеческое тепло», — говорится в сообщении.Экспозицию развернули в Малом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль». Она будет работать до 27 сентября. Возрастные ограничения — 6+.
Произведения Бориса Иванова популярны во всём мире, они украшают собрания галерей и частных коллекций.