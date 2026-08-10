Для кадастровых инженеров Подмосковья провели вебинар по межеванию

10 августа 2026, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Вебинар, посвящённый особенностям межевания на территориях комплексного развития в зонах индивидуальной жилой застройки, провели для кадастровых инженеров специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Согласно правилам, которые действуют в регионе с конца 2025 года, дачные и коттеджные посёлки общей площадью от трёх гектаров можно создавать только в рамках договора о комплексном развитии территории, включающего проекты планировки и межевания.





«Особая роль в межевании принадлежит кадастровым инженерам. Межевой план должен соответствовать градостроительным документам. Несоответствие влечёт за собой приостановление регистрации и увеличение сроков реализации проекта. А кадастрового инженера, допустившего такую ошибку, могут исключить из профессиональной организации», — отметила замглавы Мособлархитектуры Ольга Яшкова.