Химчане завоевали серебро на международных соревнованиях по авиамодельному спорту
В турнире в Химках приняли участие 160 спортсменов из трёх стран
В Химках на базе учебно-спортивного центра «Планерная» прошли международные соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F2D «Воздушный бой». Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» второй год подряд заняли второе место в общероссийском командном зачёте.
Об этом в эфире «Радио 1» рассказал вице-президент Федерации авиамодельного спорта России, трёхкратный чемпион мира Игорь Трифонов.
В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из России, Белоруссии и Узбекистана. Итог командного зачёта определяли по результатам трёх лучших экипажей. По словам Трифонова, конкуренция была серьёзной: среди участников были мастера спорта и мастера спорта международного класса.
«Это говорит, конечно, о подготовке этих ребят. Мне этот успех очень приятен, в том числе это и моя заслуга, потому что я тренирую как раз эту команду регулярно», — отметил спортсмен.Соревнования посвятили 120-летию со дня рождения авиаконструктора Петра Грушина, который, как и ряд других известных конструкторов, начинал свой путь с авиамодельного кружка. Трифонов отметил, что сегодня такие занятия становятся не просто увлечением, но и важной ступенью для будущей профессиональной деятельности.
«Кадровый резерв — это собственно авиамоделисты, которые руками учатся конструировать, эксплуатировать, ремонтировать. Это востребованные люди в будущем», — рассказал он.В авиамодельном спорте спортсмены не только управляют моделями, но и самостоятельно работают с техникой: проводят расчёты, экспериментируют с конструкцией и аэродинамикой, настраивают и ремонтируют модели. По словам Трифонова, воспитанники «Интеграла» в дальнейшем нередко связывают жизнь с авиацией и поступают в Московский авиационный институт.
При этом интерес молодёжи к авиамодельному спорту в последние годы растёт, в том числе на фоне развития беспилотной авиации. По словам специалиста, выпускники таких секций сегодня востребованы в компаниях, занимающихся разработкой беспилотных летательных аппаратов.