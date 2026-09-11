Химчане завоевали серебро на международных соревнованиях по авиамодельному спорту

11 сентября 2026, 14:21

В турнире в Химках приняли участие 160 спортсменов из трёх стран

оригинал Фото: администрация г.о. Химки

В Химках на базе учебно-спортивного центра «Планерная» прошли международные соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F2D «Воздушный бой». Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» второй год подряд заняли второе место в общероссийском командном зачёте.





Об этом в эфире «Радио 1» рассказал вице-президент Федерации авиамодельного спорта России, трёхкратный чемпион мира Игорь Трифонов.



В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из России, Белоруссии и Узбекистана. Итог командного зачёта определяли по результатам трёх лучших экипажей. По словам Трифонова, конкуренция была серьёзной: среди участников были мастера спорта и мастера спорта международного класса.





«Это говорит, конечно, о подготовке этих ребят. Мне этот успех очень приятен, в том числе это и моя заслуга, потому что я тренирую как раз эту команду регулярно», — отметил спортсмен.

«Кадровый резерв — это собственно авиамоделисты, которые руками учатся конструировать, эксплуатировать, ремонтировать. Это востребованные люди в будущем», — рассказал он.