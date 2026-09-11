Губернатор Воробьёв поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником

11 сентября 2026, 13:23

оригинал Андрей Воробьёв. Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

День сотрудника МФЦ отмечается во вторую субботу сентября. С предстоящим профессиональным праздником подмосковных работников офисов «Мои документы» поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Воробьёв отметил, что каждый день в МФЦ принимают свыше 50 тысяч человек.





«Это огромная и очень важная работа. И очень приятно, что проект, упрощающий получение государственных и муниципальных услуг, удался. Сегодня благодаря цифровым технологиям всё больше жителей могут подать заявление онлайн и получить услуги проактивно, что избавляет их от прежних хлопот по сбору бумажных справок. Хочу поблагодарить всех сотрудников МФЦ за их труд, поздравить с праздником. И я очень рассчитываю, что впереди нас ждут еще более удобные и современные решения для наших жителей», — сказал Воробьёв.