На выборах будут работать 100 членов Молодёжного парламента Подмосковья

11 сентября 2026, 11:26

оригинал Фото: медиасток.рф

Сто членов Московского областного молодёжного парламента будут наблюдателями на предстоящих выборах и войдут в состав участковых избирательных комиссий. Об этом рассказала спикер парламента Татьяна Некрасова, сообщает пресс-служба Мособлдумы.





В сентябре в стране состоятся выборы в органы представительной власти разных уровней — от Госдумы до окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.





«В этом году на выборах в качестве членов УИК и наблюдателей будут работать100 молодых парламентариев. Нам важно быть причастными к избирательному процессу, видеть, как проходит голосование, и самим убедиться в его открытости и прозрачности», — заявила Некрасова.