На выборах будут работать 100 членов Молодёжного парламента Подмосковья
Сто членов Московского областного молодёжного парламента будут наблюдателями на предстоящих выборах и войдут в состав участковых избирательных комиссий. Об этом рассказала спикер парламента Татьяна Некрасова, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
В сентябре в стране состоятся выборы в органы представительной власти разных уровней — от Госдумы до окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 число.
«В этом году на выборах в качестве членов УИК и наблюдателей будут работать100 молодых парламентариев. Нам важно быть причастными к избирательному процессу, видеть, как проходит голосование, и самим убедиться в его открытости и прозрачности», — заявила Некрасова.Избирательные участки все три дня голосования будут работать с восьми утра до восьми вечера. Жители Подмосковья могут также проголосовать дистанционно. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию.