Дорожные ограждения отремонтировали в семи округах Подмосковья

11 сентября 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Металлические барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.





Барьерные ограждения препятствуют съезду машины с дороги, тросовые разделяют транспортные потоки, а перильные защищают тротуары от автомобилей и не дают пешеходам выходить на проезжую часть в неположенном месте.





«Работы провели на Октябрьском проспекте в Подольске, на улице Гагарина в городе Дедовск округа Истра, на улице Нижняя Слободка в микрорайоне Зелёный Городок в Пушкине, на улице Мира в Мытищах, на 1-ой Советской улице в Долгопрудном и на Комсомольском проспекте в Люберцах», — говорится в сообщении.