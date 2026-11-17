17 ноября 2026, 04:31

Фото: iStock/Sorapop

В январе 2009 года житель посёлка Суходол под Самарой Сергей Гаврилов убил мать после ссоры из-за денег. Суд отправил его в колонию строгого режима, а спустя годы мужчина вернулся в родной посёлок. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Убийство матери в Суходоле Как нашли тело Любови Гавриловой Приговор и отказ в досрочном освобождении Возвращение Сергея Гаврилова в посёлок

Убийство матери в Суходоле

Как нашли тело Любови Гавриловой

Приговор и отказ в досрочном освобождении

Возвращение Сергея Гаврилова в посёлок