Хранил тело матери на балконе, а затем решился на каннибализм: житель Суходола убил её из-за денег на пиво. Подробности громкого дела
В январе 2009 года житель посёлка Суходол под Самарой Сергей Гаврилов убил мать после ссоры из-за денег. Суд отправил его в колонию строгого режима, а спустя годы мужчина вернулся в родной посёлок. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Убийство матери в СуходолеТрагедия произошла 11 января 2009 года. В тот день 55-летняя Любовь Гаврилова получила пенсию. Её 27-летний сын Сергей, недавно вернувшийся из заключения, попросил у матери деньги на пиво. После отказа он ударил женщину кирпичом по голове, а затем задушил. Гаврилов вынес тело на балкон и накрыл тряпками. Деньги матери он потратил за несколько дней на алкоголь, еду и игровые автоматы.
Как нашли тело Любови ГавриловойКогда женщина перестала выходить на связь, её дочь обратилась за объяснениями к брату. Тот говорил, что мать уехала или лежит в больнице. Сестра обзвонила медицинские учреждения, но найти её не смогла. После этого женщина приехала к брату и вызвала милицию. Во время первого выезда сотрудники не обнаружили тело.
В феврале 2009 года участковый пришёл в квартиру Гаврилова по другому поводу: мужчину подозревали в краже мобильного телефона. На балконе милиционер нашёл тело Любови Гавриловой под тряпками и домашней утварью. Следствие установило, что примерно через две недели после убийства у Гаврилова закончились деньги и продукты. Голод заставил его отделить ноги от тела матери. После обнаружения мужчина признался в убийстве.