Российского пятиклассника избили толпой из-за выброшенной конфеты

16 ноября 2026, 12:30

В Петербурге три школьника подкараулили и избили сверстника из-за конфеты

Фото: iStock/bodnarchuk

В Санкт-Петербурге трое пятиклассников подкараулили и избили сверстника из-за выброшенной конфеты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.