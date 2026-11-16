Российского пятиклассника избили толпой из-за выброшенной конфеты
В Санкт-Петербурге трое пятиклассников подкараулили и избили сверстника из-за выброшенной конфеты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам матери пострадавшего, ссора началась после урока физкультуры. Во время переодевания в раздевалке один из учеников параллельного класса случайно задел ее сына, держа в руках конфету. Последний выхватил сладость и выбросил ее, после чего завязалась словесная перепалка.
Разборки продолжились на улице, когда мальчик выходил из школы. Другой ребенок подкараулил его и спровоцировал драку, к которой позже присоединились еще двое детей. Втроем они избили школьника. Мать пострадавшего уже обратилась в полицию с просьбой привлечь всех участников нападения к ответственности.
Ранее жительница Краснодара заявила, что ее 12-летнего сына постоянно травят и избивают одноклассники в школе № 114.
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