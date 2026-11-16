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Российского пятиклассника избили толпой из-за выброшенной конфеты

В Петербурге три школьника подкараулили и избили сверстника из-за конфеты
Фото: iStock/bodnarchuk

В Санкт-Петербурге трое пятиклассников подкараулили и избили сверстника из-за выброшенной конфеты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



По словам матери пострадавшего, ссора началась после урока физкультуры. Во время переодевания в раздевалке один из учеников параллельного класса случайно задел ее сына, держа в руках конфету. Последний выхватил сладость и выбросил ее, после чего завязалась словесная перепалка.

Разборки продолжились на улице, когда мальчик выходил из школы. Другой ребенок подкараулил его и спровоцировал драку, к которой позже присоединились еще двое детей. Втроем они избили школьника. Мать пострадавшего уже обратилась в полицию с просьбой привлечь всех участников нападения к ответственности.

Ранее жительница Краснодара заявила, что ее 12-летнего сына постоянно травят и избивают одноклассники в школе № 114.

Лидия Пономарева

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