На Алтае знакомый сжег сожительствующую пару

16 ноября 2026, 14:30

На Алтае мужчина заживо сжег соседей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Вечером 14 ноября в частном доме на улице Тимирязева в Славгороде произошел пожар. При тушении внутри здания обнаружили тела 53-летнего мужчины и 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. По указанному факту следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело об убийстве двух человек.





По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего ранее судимого знакомого погибших сожителей, проживавшего вместе с ними. По версии следствия, между мужчиной и сожителями произошел конфликт — незадолго до этого он расстался с их родственницей.





«Дождавшись, когда потерпевшие уснут, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи зажигалки умышленно поджег легковоспламеняющиеся предметы одежды в помещениях, где спали мужчина и женщина. Убедившись, что возгорание началось, он покинул дом», — сообщает пресс-служба ведомства.