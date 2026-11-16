Российское «модельное агентство» заставляло кандидатов брать кредиты

16 ноября 2026, 13:17

В Москве задержали 11 мошенников из фиктивного модельного агентства

Фото: iStock/blinow61

В Москве и Санкт-Петербурге полицейские задержали 11 человек, подозреваемых в мошенничестве под видом модельного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере «МАКС».