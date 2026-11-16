Российское «модельное агентство» заставляло кандидатов брать кредиты
В Москве и Санкт-Петербурге полицейские задержали 11 человек, подозреваемых в мошенничестве под видом модельного бизнеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере «МАКС».
По версии следствия, злоумышленники обещали кандидатам участие в рекламных и актерских проектах, трудовой договор и стабильный заработок. Под предлогом кастинга их приглашали в офисы, арендованные в центре Москвы и Санкт-Петербурга.
При этом обязательным условием «сотрудничества» становилась оплата обучения в якобы профильной академии. Людям, которым не хватало денег, аферисты предлагали оформить кредит. Однако после оплаты обещанные контракты и заказы так и не появлялись, а средства никто не возвращал.
По этому факту возбудили 15 уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), которые объединили в одно производство. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается.
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