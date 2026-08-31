Художница Саша Кочеткова создала в Коломне VR-пространство семейной памяти

31 августа 2026, 12:35

оригинал Фото: сайт Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»

В пространстве Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» представлен проект художницы Саши Кочетковой «24 ноды для моих бабушки и дедушки». Это не просто выставка, а глубокое художественное исследование, где личная история одной коломенской семьи превращается в цифровую вселенную.





Для участия в проекте артрезиденции «Звонок на перемену» она вернулась в родную Коломну не просто погостить, а провести масштабный сбор воспоминаний. Об этом «Радио 1» рассказала директор музея Екатерина Ойнас.

«Художница проживала в нашем музее как арт-резидент и победитель нашего международного конкурса. Она подала заявку на право пребывания в резиденции и право реализации проекта, а потом стала победительницей среди 125 участников. Уже приехав в Коломну, в течение месяца с нуля она создавала этот проект. Идея Саши заключалась в том, чтобы в собственной художественной форме собрать семейную память о бабушке и дедушке, которая сохранилась до сегодняшних дней. Бабушка и дедушка жили в Коломне, в свои 17-20 лет были работниками Коломзавода», – рассказала Ойнас.

Фото: сайт Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»

«Когда вы зайдёте в зал выставки внутри нашей «Арткоммуналки», вы увидите предметы мебели. Это своего рода материализация связки с историей. Шкаф, кресло, стол и другая мебель были привезены из родового коломенского дома, где жили близкие Саши. Это как будто привычная обстановка. Но, присмотревшись, вы увидите плазмы, внутри которых собраны нематериальные слепки – фотографии, тексты и художественные цифровые работы, которые погружают нас в жизнь этой уникальной семьи, в семейную память», – пояснила собеседница «Радио 1».

Фото: сайт Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»

«За пределами галерейного пространства, внутри нашей постоянной коммунальной экспозиции вы услышите множество историй, связанных с жизнью коломенцев в 1960-е годы. Художница собрала все истории в своеобразный самиздат – небольшую книжицу, в которой опубликовала 24 истории о её близких, которые удалось собрать за время участия в резиденции», – добавила Екатерина Ойнас.