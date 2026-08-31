На четырёх подмосковных перекрёстках оптимизировали работу светофоров
Режим работы светофоров поменяли специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на четырёх перекрёстках в округах Чехов, Раменский, Одинцовский и Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Модернизация светофоров и корректировка их работы помогает увеличить пропускную способность дорог и снизить риск ДТП.
«В Раменском изменили светофорный режим на пересечении улицы 100-й Свирской Дивизии с улицей Серова. А в Подольске на перекрёстке Заводской и Симферопольской улиц обычный светофор заменили на адаптивный», — говорится в сообщении.Адаптивным стал также светофор в деревне Малые Вязёмы Одинцовского округа, регулирующий перекрёсток Петровского и Можайского шоссе. А в деревне Чепелёво округа Чехов внесли изменение в работу светофора на пересечении Старого Симферопольского шоссе с дорогой «Чепелёво — Вельяминово».