На четырёх подмосковных перекрёстках оптимизировали работу светофоров

31 августа 2026, 12:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров поменяли специалисты Мосавтодора на минувшей неделе на четырёх перекрёстках в округах Чехов, Раменский, Одинцовский и Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Модернизация светофоров и корректировка их работы помогает увеличить пропускную способность дорог и снизить риск ДТП.





«В Раменском изменили светофорный режим на пересечении улицы 100-й Свирской Дивизии с улицей Серова. А в Подольске на перекрёстке Заводской и Симферопольской улиц обычный светофор заменили на адаптивный», — говорится в сообщении.