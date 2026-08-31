Для тысяч жителей Куровского повысили энергоэффективность насосной станции

31 августа 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Специалисты Мособлводоканала завершили в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа важный этап модернизации системы водоснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





На станции второго подъёма, расположенной на Новинском шоссе, установили, подключили и ввели в эксплуатацию современный частотный преобразователь. Как отметили в ведомстве, техническое обновление напрямую влияет на стабильность подачи воды для тысяч жителей муниципалитета.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Без работы насосной станции второго подъёма вода не смогла бы подняться до верхних этажей многоквартирных домов и дойти до самых удалённых улиц частного сектора. Собственного давления, которое создаёт скважинный насос, было недостаточно для преодоления гидравлического сопротивления труб и перепада высот городской застройки.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Процесс работы водозаборного узла включает три этапа: первый подъём, где насосы забирают воду из артезианских скважин, проход воды через фильтры и обеззараживание при попадании в резервуары чистой воды.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Задача станции второго подъёма – забрать уже очищенную воду из баков и под необходимым давлением направить в городские водопроводные сети.

Частотный преобразователь – устройство, управляющее скоростью вращения электродвигателя насоса. Оно постоянно анализирует данные с датчиков давления.

«Утром и вечером, когда жители в массовом порядке пользуются душем и готовят еду, нагрузка на сеть растёт. Преобразователь плавно увеличивает обороты двигателя, выдавая ровно столько воды, сколько нужно городу. Ночью, когда потребление минимально, устройство замедляет мотор. Насос продолжает работать, поддерживая базовое давление, но при этом потребляет значительно меньше ресурсов», – пояснили в министерстве.