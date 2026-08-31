Москва помогает развивать здравоохранение в российских регионах

31 августа 2026, 12:21

Фото: пресс-служба правительства Москвы

В столице реализуется ряд программ по повышению квалификации врачей из других регионов России. Кроме того, Москва помогает внедрять по всей стране свои инновационные практики. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.





Он отметил, что в больницах, поликлиниках и научных медицинских центрах Москвы ежегодно стажируются более полутора тысяч врачей из разных российских регионов.





«Эти врачи проходят обучение по самым разным направлениям, в том числе трансфузиологии, роботизированной хирургии, детской дерматологии и УЗИ», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.