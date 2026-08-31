Москва помогает развивать здравоохранение в российских регионах
В столице реализуется ряд программ по повышению квалификации врачей из других регионов России. Кроме того, Москва помогает внедрять по всей стране свои инновационные практики. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что в больницах, поликлиниках и научных медицинских центрах Москвы ежегодно стажируются более полутора тысяч врачей из разных российских регионов.
«Эти врачи проходят обучение по самым разным направлениям, в том числе трансфузиологии, роботизированной хирургии, детской дерматологии и УЗИ», — написал Собянин на своём канале в мессенджере МАХ.В Москве также действуют программы повышения квалификации, разработанные специально для конкретных регионов, например, для Якутии и Ямало-Ненецкого округа.
Столица через цифровые платформы открыла для врачей со всей страны доступ к своим конференциям и инновационным проектам, в том числе — по созданию центров ментального здоровья и эндоскопических центров.
Собянин также отметил, что московский Департамент здравоохранения ежегодно выпускает свыше 30 методических рекомендаций по совершенствованию медицинской практики.