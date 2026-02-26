Идеальные выходные на природе: 5 живописных мест Подмосковья с банными чанами, как из Pinterest
Подмосковье предлагает множество мест для отдыха, где можно расслабиться и насладиться атмосферой природы. Одним из самых популярных способов провести время на свежем воздухе является отдых в банном чане. В материале «Радио 1» мы расскажем о лучших местах, где можно насладиться этой уникальной процедурой.
Horseka: Природно-развлекательный комплексHorseka — это обширный природно-развлекательный комплекс, расположенный в Ногинском районе, село Ивановское. Он занимает 75 гектаров, что соответствует более ста футбольным полям. Здесь вы найдете не только банный чан, но и гостиницу, манежи, конюшни, детский клуб и фермы с дикими животными. На территории комплекса есть уютные зоны для барбекю и ресторанный комплекс с разнообразным меню. Безопасность гостей обеспечивается охраняемой парковкой и видеонаблюдением. Это идеальное место для семейного отдыха и уединения на природе.
Адрес: Россия, Московская область, Ногинский район, село Ивановское.
Ambar House: Загородный клуб с индивидуальными чанамиЗагородный клуб Ambar House предлагает уникальные условия для отдыха. У каждого дома есть индивидуальный сибирский банный чан, а в большом доме дополнительно расположена баня на дровах. Клуб располагает мангальной зоной, детской площадкой и возможностью взять в аренду летом велосипеды и сапборды. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться природой и провести время с семьей.
Адрес: Россия, Московская область, Волоколамский район, коттеджный поселок Амельфино.
ADACHA: Уединенное место вдали от суетыADACHA — это живописное место, расположенное вдали от городской суеты, в окружении свежего лесного воздуха и небольшой реки Яхрома. Здесь вы найдете уютные домики на высоте 2,5 метров над землей с большой террасой. Каждый дом оборудован банным чаном, что делает отдых еще более комфортным. Атмосфера уединения и панорамное остекление создают идеальные условия для наслаждения природой.
Адрес: Россия, Московская область, городской округ Волоколамск, село Васильевское.
Трофимов Берег: Глэмпинг с панорамными окнамиТрофимов Берег — это глэмпинг с десятью стильными домами на берегу живописной реки. Здесь можно не только расслабиться в банном чане, но и заняться активными видами отдыха — покататься на квадроциклах или лошадях. Этот уголок природы идеально подходит для семейных выходных или романтического уикенда. Удобства включают массажные процедуры и возможность смотреть фильмы на проекторе.
Адрес: Россия, Московская область, Волоколамский городской округ, территория «Трофимов Берег».
The Banya: Традиционная русская баняThe Banya предлагает традиционные процедуры парения вениками и SPA-процедуры с натуральными травами. Здесь можно насладиться уединением и перезагрузкой после напряженного дня. Просторная парная и комфортная комната отдыха создают атмосферу для душевных бесед и восстановления сил. Можно отдохнуть в банном чане.
Адрес: Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Востряково, Водопадная улица, дом 16.
Подмосковье предлагает множество вариантов для отдыха в банном чане. Каждый из перечисленных комплексов имеет свои уникальные особенности и услуги. Выберите то место, которое соответствует вашим предпочтениям, и наслаждайтесь отдыхом на природе!