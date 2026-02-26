Больница Долгопрудного получила новое оборудование для операционных
Четыре современных наркозных аппарата марки Venar поступили в Долгопрудненскую больницу, сообщает администрация городского округа.
Эта техника используется при операциях: она подаёт в дыхательную систему пациента анестезирующие и медицинские газы.
«Благодаря новой поставке общее число наркозных аппаратов в Долгопрудненской больнице достигло 12», — рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Малыхин.Кроме того, в больнице ожидают поступление оборудования для реабилитации, включая аппараты для восстановления двигательной активности и развития координации движений, а также технику для оценки работы сердечно-сосудистой системы в условиях повышенной нагрузки.
