Музей-заповедник «Мелихово» приглашает на программу к 8 Марта
7 марта в Государственном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдёт праздничная программа «Вариации на тему весны», приуроченная к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостям предложат погрузиться в атмосферу дворянской усадьбы конца XIX — начала XX века. Участников ждёт интерактив «Делаю визиты и конца им не предвижу» с салонными играми, мастер-классами по созданию визитной карточки и винтажной броши с вышивкой, розыгрыш призов и чаепитие с сушками.
Завершит вечер концерт «В ритме весенней капели». Перед зрителями выступят лауреат международных конкурсов пианист Виталий Коваленко и вокалистка Татьяна Дроздова.
Начало — в 13:00. Возрастное ограничение: 12+. Подробная информация и билеты — на сайте музея заповедника А.П. Чехова «Мелихово».
