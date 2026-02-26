Тяжелоатлеты-юниоры из Московской области взяли 28 наград первенства России

26 февраля 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

11 золотых, 12 серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Екатеринбурге с 16 по 24 февраля, в нём приняли участие более 250 спортсменов из 43 российских регионов.





«По три золотые медали — в рывке, толчке и по сумме двоеборья — Подмосковью принесли Варвара Кузьминова (весовая категория — 76 кг, возрастная группа — 15-18 лет), Софья Врагова (весовая категория — 83 кг, возрастная группа — 15-18 лет) и Наталья Лапина (весовая категория — 71 кг, возрастная группа — 19-20 лет)», — говорится в сообщении.