Искусство в движении: ведущие педагоги страны провели мастер-классы для одаренных детей Подмосковья

31 октября 2025, 18:14

Фото: Министерство культуры и туризма МО

В рамках масштабного общероссийского проекта «Новое передвижничество» юные музыканты и художники Московской области получили уникальную возможность перенять опыт у звезд отечественной культуры. Серия интенсивных творческих мастер-классов, прошедших в конце октября, стала мощным стимулом для профессионального роста и эстетического развития начинающих талантов.