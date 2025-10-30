Пейзажи тихой Руси: в Коломне открывается выставка Владимира Потапова

30 октября 2025, 16:22

Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

Сегодня, 30 октября, в культурном сердце Коломны, картинной галерее «Дом Озерова», состоится значимое событие для всех ценителей искусства — торжественное открытие персональной выставки Владимира Потапова, признанного мастера, члена Союза художников России. Мероприятие, о котором сообщило Министерство культуры и туризма Московской области, обещает стать настоящим путешествием в мир тихой и созерцательной красоты.