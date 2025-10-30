Пейзажи тихой Руси: в Коломне открывается выставка Владимира Потапова
Сегодня, 30 октября, в культурном сердце Коломны, картинной галерее «Дом Озерова», состоится значимое событие для всех ценителей искусства — торжественное открытие персональной выставки Владимира Потапова, признанного мастера, члена Союза художников России. Мероприятие, о котором сообщило Министерство культуры и туризма Московской области, обещает стать настоящим путешествием в мир тихой и созерцательной красоты.
Экспозиция включит в себя обширную коллекцию живописных и графических работ, созданных автором в разные периоды его творческого пути. Владимир Николаевич Потапов известен как тонкий и проникновенный певец русской природы. Его кирь воспевает суровую и величественную красоту Русского Севера, а также уютное, поэтичное очарование старинных городов Подмосковья. Художник черпает вдохновение в каждом мгновении жизни родного края: в тихом изгибе реки, в золотом куполе церкви на закате, в простых сценах повседневности Коломны. Многие полотна, которые увидят посетители, будут посвящены именно теме Русского Севера, его бескрайних лесов и забытых деревень, наполненных особой, духовной силой.
Творческая биография художника является прочным фундаментом его мастерства. Владимир Потапов — коренной житель Подмосковья, он родился в посёлке Удельная Раменского района и является выпускником легендарного Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское), воспитавшего не одно поколение великих художников. Он виртуозно работает в станковой живописи, с легкостью обращаясь к различным жанрам — пейзажу, натюрморту и тематической картине, раскрывая в каждом глубину и наратив.
Имя Владимира Потапова хорошо известно не только в России, но и за её пределами. Он является постоянным участником всероссийских и международных выставок, а его произведения хранятся в фонде Коломенской картинной галереи «Дом Озерова», государственных музеях и многочисленных частных коллекциях ценителей искусства по всему миру.
Выставка — это уникальная возможность для жителей и гостей города погрузиться в мир чистых красок и искренних эмоций, увидеть знакомые пейзажи через призму восприятия талантливого художника. Экспозиция продолжит свою работу до 23 ноября, у всех есть достаточно времени, чтобы посетить это яркое культурное событие осени.
