«Мы храним память о двух Отечественный войнах»: День Бородина отметили в новом формате
День Бородинского сражения в 2025 году отметили в новом формате
День Бородина в Подмосковье в этом году отметили в новом формате. Об этом рассказал «Радио 1» директор Музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.
8 сентября – День воинской славы России, День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией в 1812 году. Бородинская битва стала одной из крупнейших в военной истории того времени.
«В этом году реконструкции не было – её пришлось отменить, потому что ситуация непростая, угроз хватает. Но мы – музей, мы понимали, что люди всё равно приедут, и их приехало очень много. Мы нашли некую форму интерактивности, было много площадок – и городки, и мастер-классы, и лазертаг. Все остались очень довольны. И я видел, сколько людей было в музее. Обычно к нам приезжает архиепископ Фома из Красногорска, служит в храме, как положено. Прошли Крестный ход, служба», – поделился директор музея.Он добавил, что в Подмосковье приехали кадеты из Ростовской области – города Шахты. Они представили выступление.
«Кроме того, мы пригласили Главный оркестр военно-морского флота имени Римского-Корсакова, и они с удовольствием приехали к нам. Они сыграли марш, который выучили специально для этого дня, на месте, где сражался гвардейский флотский экипаж. Несмотря на то, что сегодня понедельник к нам приехало много людей. Всё-таки уроки живой нужны в любом формате», – отметил собеседник «Радио 1».По словам Корнеева, необходимо помнить о славной истории российской армии во все времена. Он назвал День Бородина одним из главных событий 2025 года.
«Если говорить о каких-то мощных исторических моментах в этом году, то, прежде всего, это Великая Отечественная война, 80 лет Великой Победы. Понятно, что этот юбилей стоит на первом месте. Но мы храним память о двух войнах, всё это пройдено нашим народом – 1812 год, Наполеон, Бородинское сражение», – напомнил Корнеев.Как отмечал Кутузов, День Бородина «пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно». После Бородина русская армия, боевой дух которой окреп, быстро восстановила свои силы и была готова к изгнанию неприятеля за пределы России.