В Педиатрическом университете Петербурга реконструировали блокадное бомбоубежище
В Санкт-Петербурге реконструировали блокадное бомбоубежище в Педиатрическом университете. Об этом рассказала директор вузовского музея Ирина Савина.
По её словам, во время блокады Ленинграда в городе оставалось порядка полумиллиона детей, а центром их спасения являлся Педиатрический институт, где было оборудовано 14 бомбоубежищ.
«Когда возникла мысль воссоздать экспозицию бомбоубежища, оказалось, что лучшие условия для ее оформления — в нынешнем административном корпусе. Точнее, в его подвале. Здесь тоже было бомбоубежище», — рассказала Савина в беседе с «Петербургским дневником».
С ноября 1941 года дети начали жить там на постоянной основе. Это продлилось 175 дней.
«В самую суровую блокадную зиму укрывали детей несколькими одеялами и даже матрасами, носили и кипятили воду, проводили медицинские манипуляции. Потом появился свой печник, детки вышли из морозного оцепенения, сидели у буржуйки, жарили черный хлебушек, медсестры им рассказывали сказки», — добавила Савина.В дальнейшем посещение вузовского музея и бомбоубежища планируют сделать частью обязательной учебной программы для студентов Педиатрического университета.
Тем временем в Киселевске Кемеровской области отремонтировали опасную дорогу, ведущую к школе, после обращения учительницы к прокурору, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Сотрудники прокуратуры совместно с ГИБДД провели проверку и выявили, что дорожное полотно имело серьезные дефекты, а тротуар полностью отсутствовал.
«По результатам представления прокурора управление ЖКХ Киселевского округа выполнило ремонт дороги и оборудовало безопасный тротуар для школьников», — говорится в материале.
Теперь дети могут ходить в школу по обустроенному пешеходному пути.