В Педиатрическом университете Петербурга реконструировали блокадное бомбоубежище

10 сентября 2025, 13:23

Фото: iStock/mundam

В Санкт-Петербурге реконструировали блокадное бомбоубежище в Педиатрическом университете. Об этом рассказала директор вузовского музея Ирина Савина.





По её словам, во время блокады Ленинграда в городе оставалось порядка полумиллиона детей, а центром их спасения являлся Педиатрический институт, где было оборудовано 14 бомбоубежищ.





«Когда возникла мысль воссоздать экспозицию бомбоубежища, оказалось, что лучшие условия для ее оформления — в нынешнем административном корпусе. Точнее, в его подвале. Здесь тоже было бомбоубежище», — рассказала Савина в беседе с «Петербургским дневником».

«В самую суровую блокадную зиму укрывали детей несколькими одеялами и даже матрасами, носили и кипятили воду, проводили медицинские манипуляции. Потом появился свой печник, детки вышли из морозного оцепенения, сидели у буржуйки, жарили черный хлебушек, медсестры им рассказывали сказки», — добавила Савина.

