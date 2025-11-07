Историк Спицын раскрыл значение для России двух памятных дат, отмечаемых 7 ноября

07 ноября 2025, 22:34

Фото: Istock / mikolajn

7 ноября в России ознаменовано двумя памятными датами – это день Октябрьской революции 1917 года и день военного парада на Красной площади в Москве 1941-го.





О значении событий, которые вспоминают в этот день, «Радио 1» рассказал историк, публицист, учёный Евгений Спицын.



«Октябрьскую революцию подготовила сама власть – абсолютно бездарное временное правительство, которое продержалось менее 10 месяцев. В этом правительстве министром земледелия был лидер эсеровской, то есть самой крупной крестьянской партии. Однако они не решили два ключевых вопроса: вопрос выхода России из империалистической войны, а также земельный вопрос, который Ленин называл гвоздём всех русских революций. Крестьяне жаждали ликвидации помещичьего землевладения и передачи им всей земли в собственность. Но члены буржуазного правительства не шли на это, прикрываясь лозунгом созыва учредительного собрания. Однако они так и не создали его за эти 10 месяцев», – рассказал Спицын.

«Именно эти решения и приблизили революцию – отказ от выхода России из кровопролитной войны и от решения аграрного вопроса в интересах 80% населения страны. Это погубило временное правительство и привело большевиков к власти. Легко взяв эту власть, они издали сразу три декрета на Втором Всероссийском съезде Советов 7-8 ноября: «Декрет о власти», «Декрет о мире» и «Декрет о земле». И сразу большевики получили поддержку многомиллионного российского крестьянства. Сформировалось первое временное советское правительство, главой которого стал лидер большевистской партии Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Открылась новая страница не только в истории России, но и всего человечества. Началось строительство первого мире государства рабочих и крестьян», – пояснил собеседник «Радио 1».

«Сталин принял решение в этот очень тяжёлый для Москвы момент, когда немцы стояли в 25-30 километрах от центра города, провести этот парад, чтобы показать стойкость советского руководства в борьбе с фашистскими захватчиками. На этом параде Сталин выступил с речью, где сказал знаменитую фразу: «Пусть вдохновит вас в этой борьбе образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и великого Ленина». В одной фразе он соединил всю многовековую советскую и русскую историю», – напомнил учёный.