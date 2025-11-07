В Молодёжном центре Серпухова провели этнографический диктант
Городской округ Серпухов присоединился к X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Офлайн-площадка мероприятия работала 6 ноября в молодёжном центре «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Написать диктант пришли серпуховские молодогвардейцы, активисты военно‑спортивного центра «Маргеловец», член окружного совета депутатов Олег Андрух и неравнодушные местные жители.
«Участники отвечали на вопросы, касающиеся обычаев и обрядов народов России, особенностей национальных костюмов и блюд, а также исторических аспектов межэтнических отношений», — говорится в сообщении.Тест для участников младше 16 лет состоит из 20 вопросов, для взрослых — из 30, а тем, кто проживает за границей, предлагается ответить на 20 общефедеральных вопросов и десять уникальных: о местах за рубежом, связанных с Россией.