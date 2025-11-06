Жители Подмосковья могут стать волонтёрами Победы
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», направленное на сохранение исторической памяти, приглашает в свои ряды добровольцев из разных регионов страны, выключая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
В настоящее время движение насчитывает 89 региональных отделений, более двух тысяч муниципальных штабов, а также свыше 1,1 тыс. школьных отрядов и около 500 центров при вузах.
«Члены движения «Волонтёры Победы» заботятся о ветеранах и приводят в порядок мемориалы, восстанавливают историю семей, проводят всероссийские и международные акции и пр.», — говорится в сообщении.Информация о движении размещена на сайте волонтёрыпобеды.рф.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, а также в открытии и ведении дел некоммерческих НКО. Кроме того, в список входит методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.