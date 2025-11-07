Достижения.рф

Вышел в свет юбилейный выпуск краеведческого альманаха «Красногорье»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В ДК «Подмосковье» состоялась торжественная презентация нового выпуска историко-краеведческого альманаха «Красногорье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.



На мероприятие пригласили любителей и знатоков истории малой родины, почётных гостей.

Начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации муниципалитета Галина Ковалёва подчеркнула важность сохранения истории и передачи её следующим поколениям. Для каждого человека Красногорск – это личная история, подчеркнула она.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Каждый новый номер «Красногорья» попадает на полки школьных и городских библиотек. Не стал исключением юбилейный, 30-й, выпуск. Альманах вышел к 80-летию Победы. В нём собраны интересные факты времён Великой Отечественной войны.

Как напомнили в администрации, скоро в муниципалитете после ремонта откроется краеведческий музей. Уникальная экспозиция познакомит посетителей с историей и культурой Красногорска.
Лора Луганская

