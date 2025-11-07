Вышел в свет юбилейный выпуск краеведческого альманаха «Красногорье»

07 ноября 2025, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В ДК «Подмосковье» состоялась торжественная презентация нового выпуска историко-краеведческого альманаха «Красногорье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.