Итоги дизайн-лаборатории «Канительные дела» подвели в Коломне
В Коломне завершилась дизайн-лаборатория «Канительные дела». Пять художников и дизайнеров создали предметы для музея «Шёлковая фабрика», вдохновившись историей местного шёлкоткачества. Руководитель музейного кластера «Коломенский посад» Наталья Никитина отметила, что учреждение намерено поддержать всех авторов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетители познакомились с результатами работы на итоговой презентации. Предметы увидели свыше 3 тысяч гостей, а 460 человек приняли участие в открытом голосовании. Музей предложил им выбрать изделия для будущего ассортимента своего магазина. После голосования и обсуждения с экспертами организаторы решили продолжить сотрудничество со всеми пятью участниками. Для каждой идеи подберут свой путь развития. Одним разработкам предстоит пройти подготовку технологической документации и выпуск пробных партий. В других случаях музей планирует заказывать изделия у авторов или продолжить поиск подходящих материалов и конструкций.
По словам Никитиной, за каждым предметом стоят труд и увлечённость художника. Руководитель кластера считает важным дать всем разработкам дальнейшую жизнь в музее. Через новые изделия посетители смогут больше узнать о коломенском шёлкоткачестве и местных традициях. Среди представленных работ — коллекция детской одежды и текстильных предметов «Грёзы Коломенския». Её создала Евгения Ядрышникова. Гости увидели светильник «ФатаОн» и инсталляцию «Текстильная река — шёлк: от кокона к ткани». Ирина Чернова предложила дизайнерские вариации этой работы в виде шарфов.
Елена Дудырина представила светильники «Коломенский кокон» и аксессуары. Юлия Немтинова обратилась к традиционному поясу и нашла для него современное прочтение в модных обвесах. Лада Ладная создала коллекцию аксессуаров «Палеоформ», посвящённую новым технологиям переработки текстиля. Подготовка к дизайн-резиденциям заняла несколько лет. В 2022–2024 годах «Шёлковая фабрика» провела десять творческих мастерских. Их участники изучали местное и текстильное наследие и создали 19 работ. Пять авторов победили в творческом конкурсе, а затем получили возможность развить свои идеи в Коломне.
Во время резиденций дизайнеры изучили музейное собрание, архивные материалы и историю коломенского производства. Вместе с кураторами они доработали замыслы, подготовили эскизы и прототипы. Всего авторы создали 20 производственных образцов. Им помогали восемь экспертов и кураторов. Куратор дизайн-резиденций, доктор искусствоведения, профессор кафедры художественного текстиля СПГХПА имени А. Л. Штиглица Наталия Цветкова отметила разнообразие подходов к историческому текстилю. По её словам, каждый участник нашёл свой художественный язык для работы с наследием.
Проект музейного кластера «Коломенский посад» прошёл в рамках конкурса «Креативный музей» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Теперь «Шёлковая фабрика» вместе с авторами займётся практической реализацией идей и постепенно сформирует новую линейку музейной продукции.
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