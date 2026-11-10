Итоги дизайн-лаборатории «Канительные дела» подвели в Коломне

10 ноября 2026, 13:29

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Коломне завершилась дизайн-лаборатория «Канительные дела». Пять художников и дизайнеров создали предметы для музея «Шёлковая фабрика», вдохновившись историей местного шёлкоткачества. Руководитель музейного кластера «Коломенский посад» Наталья Никитина отметила, что учреждение намерено поддержать всех авторов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.