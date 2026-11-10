Пушкинские врачи извлекли фрагмент зуба из носовой пазухи

10 ноября 2026, 12:45

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова врачи удалили фрагмент зуба из гайморовой пазухи мужчины. Об этом сообщает заведующая ЛОР-отделением Седа Савелова.







Осколок обнаружили во время компьютерной томографии: пациент проходил обследование перед установкой импланта. По словам Савеловой, фрагмент сместился в пазуху после удаления зуба.



Находка находилась в труднодоступном месте и не причиняла мужчине ощутимого дискомфорта. Однако со временем она могла повредить стенку пазухи, поэтому врачи назначили операцию.



Хирурги извлекли осколок через нос и исправили пациенту перегородку, из-за которой он страдал от хронической заложенности. Через два дня после операции мужчина выписался из больницы в удовлетворительном состоянии.