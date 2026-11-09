В Подмосковье научно обосновали необходимость пожарного извещателя в каждом доме

09 ноября 2026, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар может начаться ночью, когда обитатели жилья спят, и разгореться совершенно беззвучно. Поэтому пожарный извещатель – не роскошь, а необходимая вещь, подчеркнули в пресс-службе Мособлпожспаса.





Согласно статистике, значительная часть смертельных пожаров происходит ночью или ранним утром, когда люди спят.

«Дело в том, что во сне у человека отключается обоняние. Ученые доказали: мы не просыпаемся даже от резких запахов, включая дым, и потому физически не способны почувствовать беду. А вот звук будит мгновенно. Громкий сигнал извещателя пробивается даже сквозь самый глубокий сон и становится будильником, предупреждающим о смертельной опасности», – отметили в пресс-службе.

«За несколько секунд вы сможете проснуться и оценить обстановку; попытаться сбить пламя подручными средствами; вывести семью на улицу и вызвать пожарных», – добавили в ведомстве.