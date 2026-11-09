В Подмосковье научно обосновали необходимость пожарного извещателя в каждом доме
Пожар может начаться ночью, когда обитатели жилья спят, и разгореться совершенно беззвучно. Поэтому пожарный извещатель – не роскошь, а необходимая вещь, подчеркнули в пресс-службе Мособлпожспаса.
Согласно статистике, значительная часть смертельных пожаров происходит ночью или ранним утром, когда люди спят.
«Дело в том, что во сне у человека отключается обоняние. Ученые доказали: мы не просыпаемся даже от резких запахов, включая дым, и потому физически не способны почувствовать беду. А вот звук будит мгновенно. Громкий сигнал извещателя пробивается даже сквозь самый глубокий сон и становится будильником, предупреждающим о смертельной опасности», – отметили в пресс-службе.Там отметили, что извещатель не потушит возгорание, но подарит главный ресурс для спасения – время.
«За несколько секунд вы сможете проснуться и оценить обстановку; попытаться сбить пламя подручными средствами; вывести семью на улицу и вызвать пожарных», – добавили в ведомстве.Извещатели работают автономно, не зависят от централизованных систем и легко устанавливаются. В корпусе уже есть источник питания, а также все компоненты для обнаружения пожара и звукового оповещения. Останется только примерно раз в год менять батарейку.
Как отметил пожарные, особенно важен извещатель для семей с маленькими детьми, которые не всегда понимают опасность; пожилых и одиноких людей, которым нужно больше времени на реакцию.