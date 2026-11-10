Предприятия Подмосковья представили вакансии и целевое обучение на ВДНХ
Четырнадцать крупных работодателей из Подмосковья приехали на выставку «Образование и карьера» в Москве. Посетители интересовались работой и практикой на предприятиях, рассказала психолог НПО машиностроения Карина Нестеренко.
Мероприятие прошло 7 и 8 ноября в павильоне № 20 на ВДНХ. Свои программы и предложения представили 250 участников, среди них вузы, колледжи, техникумы и компании. Гости могли узнать о высшем образовании, изучить вакансии и стажировки, получить консультацию по вопросам карьеры.
Московскую область представили предприятия регионального отделения Союза машиностроителей России. В их числе — НПП «Исток» имени А. И. Шокина, НПО имени С. А. Лавочкина, РКК «Энергия», «Композит» и ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка.
На стенде НПО машиностроения из Реутова посетителям рассказали о целевом наборе в МГТУ имени Н. Э. Баумана и МАИ, производственной практике, социальном пакете и молодёжном объединении. Предприятие представляли сотрудники, а также студенты и заместитель декана аэрокосмического факультета МГТУ Александр Карпунин.
По словам Нестеренко, старшекурсники спрашивали о возможности проходить практику без отрыва от учёбы. Стенд привлёк и будущих абитуриентов. Одиннадцатиклассник из Ступина рассказал, что заинтересовался целевым обучением: оно помогает заранее определиться с работой после выпуска. Для гостей стенда провели тематические викторины и подготовили сувениры.
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