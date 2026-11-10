Предприятия Подмосковья представили вакансии и целевое обучение на ВДНХ

10 ноября 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба АО «ВПК «НПО машиностроения»

Четырнадцать крупных работодателей из Подмосковья приехали на выставку «Образование и карьера» в Москве. Посетители интересовались работой и практикой на предприятиях, рассказала психолог НПО машиностроения Карина Нестеренко.