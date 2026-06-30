Иван Охлобыстин назвал своим кумиром Владимира Путина

30 июня 2026, 18:44

оригинал Иван Охлобыстин (Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области)

Сегодня в Красногорске состоялась встреча молодежи Подмосковья с известным актером, режиссером и телеведущим Иваном Охлобыстиным. Около тысячи молодых людей из разных уголков области приехали, чтобы пообщаться с ним.





Охлобыстин поделился с молодёжью историями о своей семье, профессиональной деятельности, благотворительных инициативах и многом другом. Также он ответил на разнообразные вопросы от участников встречи.



В частности, на вопрос о том, кем он восхищается, Охлобыстин ответил: Путин.





«Я как доверенное лицо, я порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего. Ну ребята, за это столетие и за предыдущее с середины если брать, ну круче чувака не было», — пояснил артист.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

«Уверяю вас, что в этой жизни возможно абсолютно все! Если вам кто-то сказал, что что-то невозможно, он врет. Главное не забывать, что счастлив только благодарный. Ну и верить в себя!» — добавил актер.