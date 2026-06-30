Иван Охлобыстин назвал своим кумиром Владимира Путина
Сегодня в Красногорске состоялась встреча молодежи Подмосковья с известным актером, режиссером и телеведущим Иваном Охлобыстиным. Около тысячи молодых людей из разных уголков области приехали, чтобы пообщаться с ним.
Охлобыстин поделился с молодёжью историями о своей семье, профессиональной деятельности, благотворительных инициативах и многом другом. Также он ответил на разнообразные вопросы от участников встречи.
В частности, на вопрос о том, кем он восхищается, Охлобыстин ответил: Путин.
«Я как доверенное лицо, я порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего. Ну ребята, за это столетие и за предыдущее с середины если брать, ну круче чувака не было», — пояснил артист.
На встрече также обсудили тему волонтерства и гуманитарной помощи. Иван Охлобыстин с 2014 года активно поддерживает жителей Донбасса, считая правильным не только организовывать сбор гуманитарной помощи, но и лично участвовать в доставке грузов. В такие поездки часто сопровождает его супруга Оксана, а иногда к ним присоединяются и его дети.
Он также отметил, что молодым людям необходимо верить в себя при выборе жизненного пути.
«Уверяю вас, что в этой жизни возможно абсолютно все! Если вам кто-то сказал, что что-то невозможно, он врет. Главное не забывать, что счастлив только благодарный. Ну и верить в себя!» — добавил актер.
Министерство информации и молодежной политики Московской области организовало мероприятие в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Этот проект стартовал в 2023 году и за время своего существования объединил более 15 тысяч молодых людей региона. Среди гостей мероприятия были Мария Захарова, известные пранкеры Лексус и Вован, Дмитрий Пучков, рэпер ST (Александр Степанов) и многие другие.